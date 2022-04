Leonardo: contratto da dipartimento Difesa Usa per elicotteri AW119Kx destinati a Israele

Daniela La Cava 20 aprile 2022 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Nuovo contratto dal Dipartimento della Difesa statunitense per nuovi elicotteri AW119Kx nell’ambito dei programmi FMS (Foreign Military Sales) per Israele. Il valore del contratto è di 29 milioni di dollari. L’esercito degli Stati Uniti sarà responsabile degli aspetti contrattuali e gli elicotteri saranno prodotti presso lo stabilimento Leonardo di Philadelphia in Pennsylvania. Lo si apprende in una nota dell'ex Finmeccanica. Il ministero della Difesa israeliano è già cliente di AW119Kx: nel 2019 era stato firmato un contratto per un pacchetto completo di capacità di addestramento nel campo della difesa comprendente sette elicotteri monomotore AW119Kx da produrre negli Stati Uniti.Il numero di operatori di AW119 continua ad aumentare. Questo modello è stato scelto per compiti di difesa, sicurezza nazionale e ordine pubblico in diversi paesi tra i quali, ad esempio, Stati Uniti, Portogallo, Finlandia, Lettonia, Brasile, Ecuador, Corea del Sud.