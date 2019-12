Leonardo: contratto con dipartimento antincendio Contea di Miami-Dade per 4 AW139

Daniela La Cava 2 dicembre 2019 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha firmato un contratto per quattro elicotteri bimotore AW139 con il dipartimento Antincendio della Contea di Miami-Dade. La società spiega in una nota che le macchine verranno utilizzate per svolgere diverse missioni tra cui, in particolare, operazioni antincendio, eliambulanza e ricerca e soccorso. Tra gli equipaggiamenti speciali sono previsti verricello di recupero, gancio baricentrico e benna antincendio. La consegna del primo elicottero dallo stabilimento Leonardo di Philadelphia è prevista nel terzo trimestre 2020.Oltre alla fornitura degli elicotteri l’accordo prevede anche un pacchetto completo di supporto, manutenzione e addestramento della durata di 5 anni, con la possibilità di un'ulteriore estensione per un totale di 15 anni