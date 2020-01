Leonardo: contratto con Esa per Prospect, la trivella e il laboratorio scientifico sulla Luna

Daniela La Cava 30 gennaio 2020 - 15:42

Leonardo ha firmato un contratto da 31,5 milioni di euro con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per la realizzazione di Prospect, la trivella e il mini-laboratorio per Luna-27, una missione di ESA e Roscosmos, con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e di quella britannica (UK Space Agency). Dopo il contratto del 2016 per la progettazione del modello di sviluppo, è stato ora affidato a Leonardo il compito di lavorare alla progettazione definitiva e alla realizzazione del modello di volo di Prospect.