Leonardo: consegnato primo elicottero bimotore HH-139B ad Aeronautica Militare Italiana

Redazione Finanza 3 dicembre 2020 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha annunciato la recente consegna del primo elicottero bimotore HH-139B destinato all’Aeronautica Militare Italiana, una variante personalizzata del bestseller AW139. Si tratta del primo dei 17 HH-139 previsti, consegnato dallo stabilimento Leonardo di Vergiate in provincia di Varese. Le consegne di tutte le macchine saranno completate entro il 2021, al fine di rafforzare le capacità multiruolo dell’Aeronautica Militare Italiana, elemento essenziale nella gestione delle emergenze e in risposta ai requisiti di sicurezza nazionale. L’elicottero sarà impiegato dal 15esimo Stormo, reparto che svolge compiti di ricerca e soccorso nonché di cooperazione ed intervento a favore della popolazione civile in caso di calamità.