Leonardo: consegnato primo elicottero AW169 da addestramento per l’Esercito italiano

10 luglio 2020

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha annunciato la consegna del primo dei due elicotteri bimotore AW169 per l’addestramento basico destinati all’Esercito Italiano durante una cerimonia ufficiale tenutasi presso la base del 2° Reggimento dell’Aviazione dell’Esercito “Sirio”, a Lamezia Terme, in presenza dei rappresentanti della Forza Armata e dell’Azienda. La consegna del secondo elicottero è prevista nei prossimi mesi. Sono più di 220 gli AW169 venduti fino ad oggi a clienti in tutto il mondo.