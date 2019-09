Leonardo: consegnato il millesimo elicottero AW139 alla Guardia di Finanza

Alessandra Caparello 20 settembre 2019 - 17:23

MILANO (Finanza.com)

Consegnato oggi il millesimo esemplare di elicottero AW139. L’annuncio è stato da Leonardo sottolineando come l’evento rappresenti un risultato di portata storica. La millesima macchina di questo modello, destinata alla Guardia di Finanza, è stata consegna al proprio cliente durante una celebrazione ufficiale che si è tenuta nello stabilimento Leonardo di Vergiate (Varese), alla presenza di rappresentanze istituzionali, clienti, partner e fornitori, i vertici e i lavoratori dell’Azienda.L’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha dichiarato: “Quello che celebriamo oggi è molto più del successo di un prodotto o di un’azienda. È l’affermazione a livello globale di un asset del Paese. Grazie all’impegno, alle conoscenze e alle competenze professionali presenti in Leonardo e a prodotti come l’AW139 la tecnologia e l’innovazione del volo sono un simbolo delle nostre capacità industriali. L’AW139 è l’esempio lampante del ruolo che Leonardo riveste e intende continuare ad avere nel mondo. E’ lo specchio dei nostri valori: innovazione continua, internazionalizzazione, vicinanza al mercato e al cliente, valorizzazione delle risorse umane”.