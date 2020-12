Leonardo: consegnato a FedEx Express il primo Atr nella versione cargo

Redazione Finanza 15 dicembre 2020 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

FedEx Express ha preso oggi in consegna il primo velivolo turboelica regionale cargo mai realizzato. Lo comunica Leonardo in una nota indicando che la consegna è la prima nell’ambito di un ordine per 30 aeromobili, più 20 opzioni,sottoscritto da FedEx nel novembre 2017. Il velivolo giungerà all'aeroporto di Shannon e sarà operato da ASL Airlines Ireland, operatore Atr FedEx dal 2000 e parte della flotta FedEx Express Feeder. Una flotta globale che consente all'azienda di fornire servizi rapidi ed efficienti nel mondo in grado di rispondere alle necessità di aree geografiche caratterizzate da attività di business di piccole e medie dimensioni.