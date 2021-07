Leonardo: con Tinexta per digitalizzazione processi industriali nazionali con cyber security e digital trust

simone borghi 1 luglio 2021 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Leonardo e Tinexta hanno siglato un Memorandum di intesa per collaborare su progetti in ambito Industry 4.0 e per la sicurezza dei dati del sistema produttivo del Paese. La partnership intende fornire al mercato risposte efficaci e complete per la riduzione del rischio di attacchi informatici nel contesto della digital trasformation di organizzazioni pubbliche e private.Secondo l’ultimo rapporto dell’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica (CLUSIT), nel 2020 l’incremento degli attacchi cyber a livello globale è stato pari al 12% rispetto all’anno precedente. Secondo il report di Swascan (Gruppo Tinexta), l’Italia risulta essere al quinto posto (dopo USA, Canada, Francia e UK) dei Paesi con dati pubblicati per numero di aziende vittime di attacchi Ransomware.Obiettivo dell’intesa tra Leonardo e Tinexta è quindi proteggere dalla minaccia cyber il tessuto produttivo italiano e in particolare i settori che, secondo Yoroi (Gruppo Tinexta), si sono dimostrati più vulnerabili agli attacchi nell’ultimo anno: aziende manifatturiere, società di servizi finanziari, settore tessile e moda e utilities.