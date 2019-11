Leonardo con Falcon lanciano nuovo terminal dedicato a elicotteri e convertiplani

Daniela La Cava 18 novembre 2019 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Leonardo e l’operatore elicotteristico Falcon Aviation Services degli EAU lanciano al Dubai Air Show un nuovo concetto di terminal dedicato a elicotteri e convertiplani. L’iniziativa, si legge in un comunicato congiunto, mira a soddisfare la crescente domanda per una moderna e sostenibile mobilità verticale e un sempre maggior livello di accessibilità alle aree urbane. Nel dettaglio, il nuovo terminal combinerà eliporto, aree commerciali e lounge in un’unica soluzione integrata. Permetterà lo sviluppo di una rete di collegamenti ‘point to point’ per trasferimenti all’interno di aree urbane e tra le città. Agli utenti e ai passeggeri che ricorrono a trasporti VIP e charter saranno forniti livelli di servizio generalmente disponibili solo in strutture aeroportuali private più grandi e lontane dal centro città e dalle aree urbane.Un terminal con queste caratteristiche sarà costruito a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il prossimo anno in prossimità dell'area di Expo 2020, per supportare le operazioni di trasporto in elicottero da e verso il sito dell’Esposizione Universale. L’operatore elicotteristico degli Emirati Arabi Uniti Falcon Aviation Services utilizzerà il nuovo terminal per fornire i suoi servizi di trasporto. Per questa iniziativa Leonardo e Falcon Aviation Services faranno leva sulla loro solida partnership nella regione, offrendo ai clienti esperienze di volo esclusive.