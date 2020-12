Leonardo: competizione tra sei atenei nel Drone Contest 2021

Titta Ferraro 29 dicembre 2020 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Prende forma il “drone game” in vista dell’edizione del Leonardo Drone Contest 2021. La formula, così come per la prima edizione, prevedrà un simposio scientifico e tecnologico di presentazione, alla fine della prossima primavera, e lo svolgimento della nuova gara che si terrà sempre nella sede Velivoli di Leonardo a Torino in autunno.Le sei università partecipanti, Politecnico di Milano, Università di Bologna, Politecnico di Torino, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l’Università degli Studi di Napoli Federico II si sfideranno per la seconda volta in un nuovoscenario. Il Leonardo Drone Contest vuole favorire lo sviluppo sia delle tecnologie relative all’intelligenza artificiale applicata ai sistemi unmanned sia la nascita di un ecosistema che coinvolga, grandi imprese, atenei, PMI, spin-off e startup.Il 23 settembre scorso è avvenuta la premiazione della prima edizione con la vittoria del Politecnico di Milano mentre l’Università di Bologna è stata insignita dal “Premio Speciale della giuria”. Le nuove modalità della prossima competizione universitaria di intelligenza artificiale prevedono un vero e proprio gioco tra i droni che, in cooperazione con dei sensori a terra, andranno a comporre la realtà intorno a loro, al fine di velocizzare l’esecuzione della missione. Nuove funzionalità e tecnologie come Teaming/Swarming, Objective based Task Allocation, Interazione del drone con agenti esterni, Visual Inertial Odometry, Autonomous Trajectory planning, Identification and Tracking, Computer Vision e Autonomous Decision Making saranno il focus del lavoro dei dottorandi.Le novità tecnologiche che verranno introdotte, in un leitmotiv coerente con l’obiettivo del Leonardo Drone Contest, collimano con gli ambiti di Artificial Intelligence, Computer Vision, Sensor Fusion e Machine Learning applicati ai sistemi unmanned, a pieno supporto del Piano strategico Be Tomorrow - Leonardo 2030 ed in particolare alla direttrice tesa allo sviluppo di soluzioni a pilotaggio remoto ed autonome potenziate dall’intelligenza artificiale.