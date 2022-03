Leonardo: cda propone dividendo 0,14 euro a valere su utile 2021. La data di stacco della cedola

Redazione Finanza 11 marzo 2022 - 06:30

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,14 euro a valere sull'utile dell'esercizio 2021, al lordo delle eventuali ritenute di legge.Tale dividendo verrebbe posto in pagamento a decorrere dal 22 giugno 2022, con 'data stacco' della cedola n. 12 coincidente con il 20 giugno 2022 e 'record date' (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF) coincidente con il 21 giugno 2022.Quanto sopra con riferimento a ciascuna azione ordinaria che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, fatto salvo il regime di quelle che risulteranno effettivamente assegnate, in virtù dei vigenti piani di incentivazione, nell'esercizio in corso.