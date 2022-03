Leonardo cade fino a -5%, mercato guarda a rumor taglio budget Pentagono su F-35

Titta Ferraro 16 marzo 2022 - 16:51

MILANO (Finanza.com)

Il prossimo budget del Pentagono prevede l'acquisto di 61 aerei da guerra stealth F-35 dalla Lockheed Martin, ossia 33 in meno rispetto a quanto precedentemente pianificato. A riportare l'indiscrezione è Bloomberg News con Lockheed che ha risposto al rumor rimarcando come sia "prematuro" speculare sul budget proposto.La statunitense Lockheed Martin ha consegnato un totale di 142 caccia F-35 agli Stati Uniti e ai suoi alleati lo scorso anno, tre in più rispetto a quanto originariamente previsto. Leonardo per conto della Lockheed Martin costruisce le ali degli F-35.A Piazza Affari il titolo Leonardo ha toccato negli ultimi minuti un minimo intraday a 8,652 euro, in calo di oltre il 5%.