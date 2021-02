Leonardo: atteso in giornata l'annuncio ufficiale della quotazione di Drs

Valeria Panigada 26 febbraio 2021 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

Oggi potrebbe essere ufficializzata la quotazione di Drs, la controllata americana di Leonardo. Secondo le indiscrezioni di stampa che circolano da alcuni giorni, potrebbe essere collocato tra il 25 e il 30 per cento, esclusivamente tramite la vendita di azioni da realizzare entro marzo-aprile, con una valutazione di almeno 3 miliardi di euro. Secondo alcune fonti, nel caso in cui la valutazione non raggiugesse il livello previsto ci potrebbe essere la vendita diretta della partecipazione di minoranza a un investitore privato (la cui way-out, secondo Equita, potrebbe essere la futura quotazione). Il Sole24Ore anticipa che il ricavato potrebbe essere utilizzato per acquisizioni. "E' noto l'interesse di Leonardo per la divisione manutenzione di Piaggio Aerospace, ma il potenziale investimento ha dimensioni modeste", commentano oggi gli analisti di Equita. In attesa di novità, il titolo Leonardo cede l'1,6% scambiando a 6,69 euro.