L’assemblea degli azionisti di Leonardo ha approvato il bilancio per l’esercizio 2021 e la proposta di distribuzione di un dividendo pari a 0,14 euro per ciascuna azione. Il dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 22 giugno, con record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) 21 giugno e previo stacco della cedola in data 20 giugno.