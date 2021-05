Leonardo: assemblea approva bilancio 2020, nominato nuovo collegio sindacale

Redazione Finanza 19 maggio 2021 - 15:49

L’assemblea degli azionisti di Leonardo ha approvato il bilancio 2020, il piano di incentivazione a lungo termine, e la relazione sulla remunerazione. Guardando ai conti, il 2020 è stato archiviato con ricavi pari a 13.410 milioni di euro, risultano sostanzialmente in linea con il dato del 2019, e con Ebita in calo a 938 milioni. È stato nominato il nuovo collegio sindacale, che rimarrà in carica per il triennio 2021-2023 e, pertanto, fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Il collegio sindacale risulta così composto: tra i sindaci effettivi Anna Rita De Mauro, Sara Fornasiero, Leonardo Quagliata, Luca Rossi e Amedeo Sacrestano; mentre tra quelli supplenti Giuseppe Cerati ed Eugenio Pinto. Leonardo Quagliata, Amedeo Sacrestano, Anna Rita De Mauro ed Eugenio Pinto sono stati tratti dalla lista presentata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare del 30,204% circa del capitale sociale di Leonardo, che in sede di votazione ha ottenuto la maggioranza dei voti (96,22% circa del capitale rappresentato in assemblea sulla relativa proposta in votazione).