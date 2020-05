Leonardo arranca in fondo al Ftse Mib, titolo a -48% Ytd

Redazione Finanza 14 maggio 2020 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

Giornata difficile per molti titoli del Ftse Mib. Con l'indice che al momento cede oltre il 3%, tra i titoli maggiormente in affanno spicca Leonardo che dopo una breve sospensione segna un calo del 5,5 per cento circa a 5,394 euro. Con il calo odierno il saldo da inizio anno di Leonardo è di oltre -48%, tra i peggiori all'interno di tutto il Ftse Mib.