Leonardo: ancora in rialzo a Piazza Affari, Profumo fiducioso su target 2019

simone borghi 31 maggio 2019 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Prosegue anche oggi il buon momento di Leonardo in Borsa che, con un rialzo dello 0,9%, cerca di riavvicinarsi alla soglia psicologica dei 10 euro. Ieri il titolo ha messo a segna un balzo del 3,8% risultando il migliore dell’indice blue chip. A sostenere le quotazioni le notizie giunte dal Nord America dove l’ex Finmeccanica si è aggiudicata due contratti per un importo complessivo di circa 1 miliardo di euro.Hanno aiutato anche le parole di Leonardo, Alessandro Profumo, a margine di un evento a Ottawa in Canada, in occasione del Cansec, la fiera di difesa e sicurezza del paese, dove ha incontrato investitori, analisti e società di rating. L’ad di Leonardo ha affermato che la controllata americana DRS sta crescendo in modo significativo principalmente grazie all'aumento del budget per le spese militari USA e che i ritorni sulle vendite stanno crescendo. Il manager ha anche affermato di essere fiducioso sul raggiungimento del target del 25% dei ricavi da servizi fissato al 2022.Profumo è inoltre ottimista sulle prospettive del gruppo Leonardo nel 2019 e non ha escluso che l’esercizio in corso possa chiudersi con risultati migliori delle stime fornite in occasione della diffusione dei risultati del primo trimestre (ordini compresi tra i 12,5 e 13,5 miliardi e ricavi tra 12,5 e 13 miliardi di euro). Il ceo ha infine ribadito l’obiettivo di trasformare Leonardo in un gruppo con forte presenza internazionale, un processo inevitabile, considerando che già ora solo il 15% dei ricavi è ottenuto in Italia.