Leonardo agguanta la vetta del Ftse Mib(+6%), sponda da commesse Usa

Daniela La Cava 16 novembre 2020 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

Corre il titolo Leonardo a Piazza Affari, mostrando un rialzo di circa il 6% che gli permette di guadagnare la vetta del Ftse Mib. Il mercato guarda al recente annuncio dell'ex Finmeccanica che, venerdì scorso a mercati chiusi, ha fatto sapere che il dipartimento della Difesa Usa (nell’ambito del programma per la realizzazione del nuovo sistema di addestramento avanzato per la U.S. Navy di cui è responsabile AgustaWestland Philadelphia) ha esercitato opzioni per ulteriori 36 elicotteri TH-73A per un valore di 171 milioni di dollari. Produzione e consegne saranno completate entro il dicembre 2022 a Philadelphia. "Questa ulteriore commessa, che si aggiunge alla precedente del valore di 176 milioni firmata a gennaio 2020, rappresenta circa l'1,1% della raccolta ordini prevista nel 2020", segnalano gli analisti di Intesa Sanpaolo che mantengono la raccomandazione buy e target di 6,2 euro su Leonardo. "Nonostante le dimensioni relativamente ridotte, consideriamo questo nuovo contratto rappresenta una conferma del solido successo commerciale di Leonardo e della divisione Elicotteri del gruppo, che aumenta la penetrazione nel mercato militare statunitense", aggiungono gli esperti.