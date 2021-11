Leonardo: a.d. Profumo, confermiamo guidance 2021 e prospettive a medio-lungo

Daniela La Cava 5 novembre 2021 - 08:40

"Irisultati dei primi nove mesi sono molto positivi – sottolinea Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo – con una performance superiore ai livelli pre-pandemici nel militare/governativo (87% dei Ricavi di Gruppo), che ha più che compensato il business civile ancora sfidante. Il portafoglio ordini garantisce visibilità, la Top line è in crescita così come l’Ebita e il Focf. Confermiamo la guidance 2021 e le prospettive di medio-lungo periodo basate su solidi fondamentali di gruppo". "Abbiamo recentemente firmato la prima Revolving Credit Facility 'ESG-linked' e siamo stati riconfermati Global Compact Lead a testimonianza dell’impegno continuo riconosciuto in ambito ESG", conclude.