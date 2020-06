Leonardo: accordo quadro con agenzia danese per procurement militare

Daniela La Cava 9 giugno 2020 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha annunciato di avere firmato un accordo quadro, della durata di venti anni, con l’agenzia danese per il procurement militare (Danish Defence Acquisition and Logistics Organisation - DALO) per il supporto logistico e il potenziale futuro aggiornamento dei diciassette sistemi di difesa navali 76/62 Super Rapido in servizio presso la Marina danese. L’accordo, si legge nella nota, vale complessivamente fino a 70 milioni di euro e potrà essere ulteriormente esteso in base alle esigenze e ai budget futuri dell’agenzia danese.