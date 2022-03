Leonardo: accordo per fornitura di convertiplani AW609 per trasporto passeggeri e utility

Daniela La Cava 8 marzo 2022 - 09:30

MILANO (Finanza.com)

Nuovo importante risultato per il convertiplano AW609 che accresce ulteriormente il numero dei propri futuri utenti con l’aggiunta di un operatore europeo, già utilizzatore di elicotteri di Leonardo. Lo rende noto l'ex Finmeccanica in un comunicato nel quale precisa che in base all’accordo firmato recentemente, tale operatore intende introdurre quattro AW609 per diversi compiti di trasporto passeggeri a supporto dei propri collegamenti punto-punto a livello mondiale. A tal fine, i convertiplani avranno diverse configurazioni dedicate tra cui quella per il trasporto VIP/corporate e quella per il trasporto utility.