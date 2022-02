Leonardo: accordo di collaborazione con Vertical Aerospace per lo sviluppo della fusoliera del velivolo elettrico VX4

simone borghi 8 febbraio 2022 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Leonardo e Vertical Aerospace, importante realtà nel settore aerospaziale e dell’high-tech, hanno raggiunto un accordo per un programma di sviluppo congiunto relativo alla progettazione, produzione, test e fornitura delle fusoliere in materiale composito del velivolo elettrico VX4 di Vertical.La collaborazione prevede lo sviluppo iniziale di sei velivoli destinati al programma di certificazione, con un potenziale incremento verso una produzione in serie fino a 2.000 VX4 all'anno, per soddisfare una domanda che in termini di pre-ordini pone già Vertical come leader di mercato.La collaborazione di Vertical e Leonardo è basata su un ecosistema di partner di altissimo livello, che già comprende Honeywell, Rolls-Royce, Microsoft, GKN e Solvay.