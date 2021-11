Leonardo accordo con Saei per servizi manutenzione flotta elicotteri AW139 in Arabia

Daniela La Cava 15 novembre 2021 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) e Leonardo hanno annunciato, nel corso del Dubai Airshow (14-18 Novembre 2021), la firma di un Memorandum of Agreement (MOA) per rafforzare la fornitura di servizi di manutenzione in Arabia Saudita per la flotta di elicotteri bimotore AW139, in considerazione della crescita del successo di questo modello nel paese. Lo si apprende in una nota di Leonardo nella quale si sottolinea che attraverso questo accordo sarà avviata per SAEI la procedura di qualifica per diventare un centro di assistenza autorizzato di Leonardo per la manutenzione basica dell’AW139. L’accordo, in prospettiva, prevede anche l’estensione di servizi simili all'elicottero AW169 e al convertiplano AW609.