Leonardo accelera in Borsa dopo promozione di Morgan Stanley a Overweight

Alessandra Caparello 20 aprile 2022 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

Ottima performance in Borsa oggi per Leonardo che al momento segna +1,56% a 10,14 euro. A trainare le azioni del colosso della difesa italiana, la notizia di una possibile fusione con Fincantieri, proposta anche negli anni scorsi e ora rispolverata con la probabile nomina di Lorenzo Mariani, ex Leonardo, a nuovo CEO di Fincantieri e la promozione degli analisti di Morgan Stanley che hanno portato il prezzo obiettivo a 11,8 euro e hanno fissato il rating a “Overweight” (sovrappesare) per la società italiana guidata da Alessandro Profumo.