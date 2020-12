Leonardo a un passo dai 6 euro con effetto 'soft Brexit'

Daniela La Cava 28 dicembre 2020 - 10:53

MILANO (Finanza.com)

Avvio d'ottava positivo per Leonardo che si posiziona tra i migliori titoli del Ftse Mib, mostrando un guadagno di circa l'1,8% a un passo dai 6 euro. Una sponda arriva dalla cosiddetta 'soft Brexit' che rimuove un rischio per l'attività svolta nel Regno Unito."Sebbene la società abbia sembra affermato che in caso di hard Brexit le sue attività in UK non avrebbero subito significativi contraccolpi, l'accordo finale per una soft Brexit è da ritenersi positivo in quanto il business in UK (nel 2019 pari al 10% del fatturato) non viene minacciato", sottolineano gli analisti di Equita che mantengono la valutazione buy e target di 9,2 euro su Leonardo.