Leonardo: Tokyo valuta le capacità del convertiplano AW609

simone borghi 2 settembre 2020 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

IlGoverno Metropolitano di Tokyo ha annunciato recentemente l’intenzione di valutare le capacità offerte dal convertiplano multiruolo commerciale AW609 di Leonardo per fornire in futuro innovativi servizi di collegamento con l’isola di Ogasawara. Il primo convertiplano commerciale al mondo, attualmente in valutazione in Giappone, permetterà di raggiungere tutte le aree più remote del paese grazie al mix unico di elevata velocità, ampio raggio d’azione e capacità di volo verticale. L’AW609 si aggiungerà a una flotta di oltre 130 elicotteri, utilizzati in Giappone per impieghi civili, di pubblica utilità e militari, e ad una vasta rete di servizi di supporto al cliente. I primi due AW609 di serie sono in assemblaggio finale ed entro l’anno sarà disponibile un completo pacchetto di servizi di addestramento comprendente anche un simulatore avanzato.