Leonardo: Standard Ethics alza il rating da "EE-" a "EE"

Daniela La Cava 30 ottobre 2019 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Leonardo incassa la promozione di Standard Ethics che porta il rating del gruppo guidato da Alessandro Profumo da "EE-" a "EE". La società fa parte dello SE Italian Index."Standard Ethics è consapevole che l'area della difesa è un'area ad altissima criticità non solo per quanto riguarda il tipo di prodotti, ma anche per aspetti commerciali e politici in relazione ai rapporti tra Stati - sottolinea nella nota odierna -. E sebbene alcuni investitori sollevino questioni etiche e morali relative all’esclusione di questo settore tra gli investimenti possibili, tali questioni non possono essere considerate da Standard Ethics poiché estranee alle politiche di sostenibilità promosse dagli enti sovranazionali".Chiarito ciò, Standard Ethics dichiara di riconoscere che "Leonardo ha costantemente dimostrato nel corso degli anni la sua volontà di adattarsi alle indicazioni volontarie promosse dall'Onu, dall'Ocse e dall'Ue in materia di sostenibilità. Inoltre, sono stati riscontrati significativi miglioramenti nelle politiche anticorruzione e nei controlli delle attività commerciali".