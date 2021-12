Leonardo, Profumo su Oto Melara: 'non possiamo fare scelta solo su base nazionalità offerente'

Redazione Finanza 1 dicembre 2021 - 13:26

"Con Oto Melara cercheremo di fare le cose bene come facciamo sempre. Quando avremo chiarezza su quali saranno le effettive opzioni, faremo una scelta, ma non possiamo farla in modo aprioristico solo sulla base della nazionalità dell'offerente'. Così l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, a margine dell'evento con cui il gruppo ha presentato il polo di competenza di Genova per la digitalizzazione, e in risposta a chi gli chiedeva dell'ipotesi di una possibile intesa con Fincantieri per fare in modo che la tecnologia di Oto Melara resti italiana.Profumo ha precisato che "noi stiamo lavorando sul nostro portafoglio e faremo le cose bene come giustamente ci viene chiesto dai nostri stakeholder, il governo prima di tutto".In ogni caso, ha aggiunto l'AD di Leonardo, "le componenti da considerare sono molteplici, serve sostenibilità nel lungo termine".