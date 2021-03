Leonardo: Profumo, nessuna necessità di aumenti o rifinanziamenti fino a 2022

Titta Ferraro 10 marzo 2021 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

"La solidità e i fondamentali del gruppo sono alla base della fiducia nel breve e nel medio-lungo periodo. Vediamo nuove opportunità post Covid grazie alle capacità trasversali già esistenti nel Gruppo e siamo focalizzati sulla creazione di valore per tutti i nostri stakeholder in maniera sostenibile” ha detto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, nel commentare i conti 2020."Non abbiamo bisogno di liquidità addizionale e non abbiamo bisogno di aumenti o rifinanziamenti fino al 2022", ha precisato Profumo nella call con gli analisti.