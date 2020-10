Leonardo: Profumo manterrà la carica di amministratore delegato nonostante condanna Mps

Valeria Panigada 16 ottobre 2020 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Inrelazione alla condanna in primo grado di Alessandro Profumo relativa al precedente ruolo di presidente di Mps, Leonardo precisa che "non sussistono cause di decadenza dalla carica di amministratore delegato della società ed esprime piena fiducia nella sua azione auspicando un percorso di continuità". Ieri il Tribunale di Milano ha condannato a sei anni di reclusione e 2,5 milioni di multa l'ex presidente di Mps, Alessandro Profumo, e l'ex amministratore delegato, Fabrizio Viola, al termine del processo di primo grado per falso in bilancio e aggiotaggio.