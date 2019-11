Leonardo: Mediobanca conferma giudizio outperform e titolo sale a Piazza Affari

Alessandra Caparello 11 novembre 2019 - 17:01

MILANO (Finanza.com)

In rialzo a Piazza Affari il titolo Leonardo che al momento segna +1,02% a 11,3 7 euro in scia al report di Mediobanca Securities che ha confermato giudizio outperform e target price incrementato a 14 euro. La scorsa settimana la trimestrale che, a detta degli analisti, ha registrato una solida serie di risultati, con ricavi in crescita del 13% rispetto al consenso.Un risultato supportato da una forte crescita dell'Aeronautica (+53% a/a) e dell'Elettronica (+11% a/a). Il gruppo ha inoltre conseguito una crescita dell'11% superiore a quella dell'EBITA.