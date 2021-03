Leonardo: Mediobanca S. riavvia copertura e fissa rating a neutral e tp a 7,5 euro dopo Ipo DRS

Redazione Finanza 29 marzo 2021 - 12:46

Mediobanca Securities riprende la copertura su Leonardo, assegnandogli un rating neutral e un target price di 7,5 euro, dopo il rinvio dell'Ipo della controllata Usa DRS. "Sui nostri nuovi numeri, le azioni continuano a essere scambiate con uno sconto sostanziale del 60% rispetto ai peer", segnalano gli esperti di piazzetta Cuccia, secondo i quali questo è dovuto alle "preoccupazioni per la perdita del lavoro in Aerostrutture, che continua a rappresentare un peso significativo per il gruppo; alla posizione finanziaria netta più elevata, e a una limitata generazione di flussi di cassa, anche prima della pandemia"."Sebbene gli obiettivi del nuovo piano aziendale 2021-2025 non siano stati svelati, riteniamo che i commenti del management suggeriscano un free cash flow di 1 miliardo di euro nel 2025, che potrebbe sembrare un miraggio date le sfide in corso", aggiungono da Mediobanca. Nel complesso, secondo gli analisti "un'ulteriore rivalutazione delle azioni potrebbe non concretizzarsi fino a quando gli investitori non avranno prove tangibili di una riduzione significativa della leva finanziaria".