Leonardo: Banca IMI crede ancora in forza titolo, valutazione confermata a buy anche con COVID

Laura Naka Antonelli 11 maggio 2020 - 14:54

MILANO (Finanza.com)

Gli analisti di Banca IMI confermano la fiducia nei confronti di Leonardo, pur intravedendo le sfide rappresentate dall'impatto, sul gruppo, della pandemia di coronavirus. Confermata la valutazione "buy", a fronte di un target price pari a 9 euro."A seguito della pubblicazione dei risultati del primo trimestre del 2020, che hanno mostrato un solido inizio d'anno a livello di ordinativi ma che si sono confermati livemente inferiori alle nostre attese sul fronte dell'EBITA, manteniamo la nostra view positiva sull'azione", si legge nella nota.Detto questo, "abbiamo rivisto le nostre attese sull'anno fiscale per tenere in considerazione l'impatto più visibile dell'esplosione della pandemia COVID-19 nel secondo trimestre".Gli analisti ritengono in generale che "la pandemia provocherà un ritardo in termini di utili per qualche trimestre, ma l'esposizione relativamente contenuta del gruppo verso il segmento civile (18% del fatturato del 2019), insieme al piano di interventi sul fronte dei costi e la liquidità rafforzata a 5 miliardi di euro dovrebbero permettere a Leonardo di affrontare l'epidemia".Dunque, "crediamo che la view sul titolo rimanga intatta e che la valutazione sia ancora attraente, nonostante la ripresa messa a segno dai minimi di marzo. L'esposizione di Leonardo ai mercati militari e governativi più resilenti (al momento rispetto a quello civile), offre una maggiore protezione in una prospettiva di più lungo periodo". Alle 14.46 il titolo Leonardo cede l'1,77% a 5,99 euro.