Lego Italia: Marco Capone è il nuovo general manager

Redazione Finanza 19 maggio 2021 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Marco Capone è il nuovo general manager di Lego Italia. Dopo gli anni trascorsi alla direzione della divisione 'Sales' di Lego Italia, Capone ha ricoperto dal 2018 il ruolo di general manager per Lego Benelux, e oggi ritorna nel mercato italiano alla guida di Lego Italia. Lo si apprende in una nota della società dei mattoncini.Il suo ritorno, spiega la nota, rappresenta la volontà di continuare l’ambizioso progetto iniziato da Lego in questi anni: garantire a tutti, adulti e soprattutto bambini, la possibilità di divertirsi dando voce alla propria creatività e alle proprie passioni, osservando, comprendendo e spesso anticipando cambiamenti ed evoluzioni del consumatore.