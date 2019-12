Legge di bilancio 2020: sì del Senato, ora testo blindato alla Camera. Gualtieri: 'piccolo miracolo'

Laura Naka Antonelli 17 dicembre 2019 - 07:08

MILANO (Finanza.com)

La legge di bilancio 2020 varata dal governo M5S-PD ha ricevuto il via libera del Senato, Icon 166 voti favorevoli e 128 contrari. Non ci saranno più modifiche al testo della manovra che approderà alla Camera e che sarà dunque blindato. La manovra per il 2020 potrebbe arrivare a valere 32 miliardi, secondo quanto riferito da alcune fonti parlamentari. Così ha commentato il passaggio del testo al Senato il ministro dell'economia Roberto Gualtieri:"Il voto del Senato ci consegna una maggioranza solida e coesa e una manovra che esce non solo confermata ma anche rafforzata nel suo impianto. Con un governo insediato da pochi mesi, che ha ereditato una situazione difficile, questa legge di bilancio può essere considerata un piccolo miracolo".Ancora Gualtieri:"Dopo il voto finale alla Camera, partirà il lavoro sulle grandi riforme a partire dall'alleggerimento del carico fiscale per i redditi medi e bassi, e sugli investimenti e su una nuova politica industriale sempre più orientata all'innovazione, allo sviluppo e alla sostenibilità".