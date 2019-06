Legge di bilancio 2020, Tria: 'taglio tasse fa parte dei nostri obiettivi, lavoriamo contro aumento Iva'

Laura Naka Antonelli 25 giugno 2019 - 13:49

MILANO (Finanza.com)

"Si sta vedendo tutto quanto, certamente fa parte dei nostri obiettivi". Così ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a margine del suo intervento ai seminari di Tor Vergata, a Villa Mondragone, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Askanews.Interpellato sulla flat tax che il vicepremier Matteo Salvini chiede, Tria ha precisato che la discussione sul taglio delle tasse è "per l'anno prossimo", dunque riguarderà la legge di bilancio per il 2020.E ha ricordato: "Per il 2020 il Parlamento ha approvato gli obiettivi di deficit contenuti nel Def e ha chiesto al governo di evitare con misure alternative l'aumento delle tasse e noi stiamo lavorando in questa direzione".Ancora, il Parlamento "ha chiesto di mantenere un livello contenuto di deficit non attraverso un aumento delle tasse ma attraverso tagli di spesa". Riguardo al rischio di un aumento dell'Iva per il 2020, Tria ha precisato che si sta lavorando per evitare questa prospettiva.