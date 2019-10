Legge di bilancio 2020, Conte: 'manovra espansiva. Siamo riusciti a evitare aumento Iva'

Laura Naka Antonelli 16 ottobre 2019 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

La legge di bilancio per il 2020 è espansiva. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte, arrivando alla sala stampa con il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, dopo una riunione fiume del CdM durata ben sei ore."La manovra è espansiva: siamo riusciti a evitare l'incremento Iva", dice il premier, aggiungendo che la legge di bilancio realizza "vari punti del programma di governo".Vengono citati i 3 miliardi per il taglio delle tasse sul lavoro, il Green new deal, le misure per la famiglia e la disabilità. Confermati anche Ape social e opzione donna."Le coperture sono solide, i numeri particolarmente robusti", assicura Gualtieri, secondo quanto riporta l'Ansa: 3 miliardi arrivano da misure per il contrasto all'evasione e altri 3 miliardi arrivano dall'extragettito dei pagamenti legati agli Isa.