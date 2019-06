Lega vola nei sondaggi al 36,5%, bene anche Pd mentre crolla FI

Titta Ferraro 4 giugno 2019 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Crescono i consensi della Lega. A una settimana dalle elezioni europee del 26 maggio, che hanno visto il trionfo del partito di Matteo Salvini con oltre il 34% delle preferenze, il sondaggio di SWG evidenzia un'ulteriore avanzata al 36,5%, con quindi virtualmente oltre 2 punti percentuali guadagnati in pochi giorni.Dal sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana emerge anche la crescita del Pd che sale di 0,8 punti rispetto alle europee e raggiunge il 23,5%. Timido recupero per il M5s al 17,5 (+0,4) dopo la debacle alle urne.All'ascesa della Lega fa da contraltare il tondo dei consensi per Forza Italia, che scende di 1,9 punti al 6,9%. Sostanzialmente stabile invece Fratelli d'Italia al 6,6% (+0,1).