Le Maire: 'L'Italia adotti la riforma del Mes per evitare nuovi shock'

Laura Naka Antonelli 26 novembre 2020 - 07:04

MILANO (Finanza.com)

"È essenziale che la riforma del Mes sia definitivamente adottata e ratificata. Credo che la situazione migliorerà dal punto di vista sanitario ed economico ma la nostra responsabilità è anche anticipare nuovi shock". Codsì il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica.Per Le Maire, la riforma del fondo Salva-Stati, su cui l'Italia aveva messo un veto, è una sorta di "polizza vita" e una "ulteriore rete di sicurezza per il settore bancario e quindi per tutti i risparmiatori europei".Il ministro francese incontrerà oggi il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, con cui parlerà anche della questione del Mes.