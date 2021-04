Lazard Fund Managers: accordo di partnership con Banca Generali Private

simone borghi 19 aprile 2021 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Lazard Fund Managers, brand internazionale del Gruppo Lazard che riunisce in Italia la distribuzione delle migliori soluzioni Lazard Asset Management e Lazard Frères Gestion, amplia la propria presenza in Italia grazie ad un nuovo accordo di partnership siglato con Banca Generali Private. L’accordo, sia in distribuzione diretta tramite consulenti finanziari e private bankers, sia tramite prodotti unit-linked e multiramo include il meglio dell’offerta Lazard in tutte le principali asset class, tra cui obbligazioni convertibili, subordinati finanziari, azionario globale tematico e alternativi.La partnership prevede il collocamento diretto da parte della rete di Banca Generali Private di una gamma selezionata dei fondi di Lazard Fund Managers autorizzati in Italia, mentre una selezione dei prodotti di Lazard Fund Managers entrerà a far parte di BG Stile Libero, la polizza multi-ramo di GenertelLife distribuita da Banca Generali, e verrà inclusa anche nell’ambito delle Gestioni di Portafoglio BG Solution e BG Solution Top Client.