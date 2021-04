Lavoro: smart working verso la proroga al 30 settembre

Alessandra Caparello 28 aprile 2021 - 11:22

MILANO (Finanza.com)

Verso la proroga dello smart working al 30 settembre. A indicarlo il ministro del lavoro Andrea Orlando al tavolo di confronto le parti sociali in merito alla forma di lavoro agile introdotta in maniera emergenziale."Il ritorno alla disciplina ordinaria - ha detto il ministro Orlando - dovrà avvenire riflettendo su punti di forza e di debolezza che sono emersi durante questo lungo periodo di sperimentazione di lavoro agile emergenziale. In vista della definizione di una normativa post emergenza, o comunque di un suo superamento, credo sia utile riflettere su come si 'plana' sul ritorno alla normalità"