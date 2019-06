Lavoro: cassa integrazione in aumento del 6% a maggio, balzo di quella straordinaria

Valeria Panigada 20 giugno 2019 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di maggio il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 25,2 milioni, in aumento del 6,3% rispetto allo stesso mese del 2018. Lo ha fatto sapere l'Inps, nel suo consueto rapporto mensile. Nel dettaglio, a balzare in avanti sono le ore di cassa integrazione straordinaria che a maggio sono state pari a 16,5 milioni, di cui 11,4 milioni per solidarietà, registrando un incremento del 35%. In calo invece le ore di cassa integrazione ordinaria che lo scorso mese sono state 8,6 milioni, evidenziando una flessione del 20,1% rispetto all'anno prima.