Lavoro: assunzioni private in aumento del 20% rispetto al 2020

Alessandra Caparello 20 gennaio 2022 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

Buone notizie sul fronte lavoro in Italia. Come rende noto l’Inps nel suo Osservatorio sul Precariato, le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati fino ad ottobre 2021 sono state 5.987.000, con un aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 (+20%) dovuto alla crescita progressiva iniziata a marzo 2021. Tale incremento ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, risultando però più accentuato per le assunzioni in somministrazione e stagionali (+30%), mentre è stato pari al 24% per l’apprendistato e al 18% per contratti a termine e intermittenti; in crescita anche le assunzioni a tempo indeterminato (+11%).Le cessazioni fino a ottobre 2021 sono state in complesso 5.129.000, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+8%).