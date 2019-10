Lavoro: Italia terz'ultima in Europa per efficienza

Valeria Panigada 17 ottobre 2019 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

Il mercato del lavoro italiano è terz’ultimo per efficienza in Europa e 90esimo sui 141 paesi censiti nel mondo. Nell’ultimo anno l'Italia ha perso ben 11 posizioni nella graduatoria internazionale e una in quella europea, ma soprattutto in termini di efficienza ed efficacia si colloca ancora dietro a paesi come Nigeria, Perù e Uruguay. Lo rivela un’elaborazione del Centro Studi ImpresaLavoro, sulla base dei dati contenuti nel “Global Competitiveness Report 2019-2020” del World Economic Forum.Per quanto concerne ad esempio la collaborazione nelle relazioni tra lavoratori e datore di lavoro l'Italia si trova al 114esimo posto al mondo e penultima tra i paesi dell’Europa a 28 (ai primi tre posti ci sono Danimarca, Paesi Bassi e Lussemburgo).