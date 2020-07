Lavoro, Gualtieri: valutiamo proroga Cig di 18 settimane e incentivi assunzioni

Laura Naka Antonelli 28 luglio 2020 - 14:14

MILANO (Finanza.com)

Il governo italiano sta valutando l'opzione di prorogare la Cassa integrazione. E' quanto ha detto il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, in audizione al Parlamento. "Il Governo ritiene fondamentale proseguire e rendere più selettiva la Cig con misure di sostegno all'occupazione con la proroga di 18 settimane della Cig" e incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, ha precisato il titolare del Tesoro.Gualtieri ha voluto ricordare che le misure lanciate dall'esecutivo in risposta alla crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus hanno permesso di salvare 1,5 milioni di posti di lavoro. Al 20 luglio "sono state erogate 16,5 miliardi di prestazioni solo per parte Inps e 2,3 miliardi di ore di Cig".