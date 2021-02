Lavoro: Furlan (Cisl), necessario prorogare il blocco licenziamenti e cassa Covid

Valeria Panigada 1 febbraio 2021 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

“Abbiamo letto tutti i dati Istat che parlano chiaro. Più disoccupazione in modo drammatico femminile e giovanile e tanti autonomi che chiudono, partite Iva, tanti piccoli negozi e imprese piccole di tutti i settori”. Così la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan oggi ai microfoni di Tgcom24, in scia ai dati sul lavoro in Italia che ha visto tornare a salire la disoccupazione (al 9% a dicembre). “Abbiamo bisogno di rilanciare l’economia del Paese e l’occasione dell’utilizzo del Recovery plan è straordinaria" - ha osservato – auspicando che “in tempi brevissimi, già domani si chiuda la partita della crisi del governo e si riinizi con forza e con tanta serietà a gestire questo processo fondamentale per il futuro.Sul tema lavoro, Furlan ha poi ribadito la necessità di prorogare il blocco dei licenziamenti e la Cassa Covid. "Abbiamo bisogno di coprire le spalle a tanti lavoratori e lavoratrici - ha tenuto a precisare - Attraverso la cassa covid e il blocco dei licenziamenti e non in modo selettivo come proposto da Confindustria, perché non sono solo nel terziario i settori in crisi, ci sono anche tante piccole e medie imprese del manifatturiero che sono fortemente in crisi. A seconda della tipologia, a seconda di quello che si produce, a seconda del territorio".Furlan non condivide quanto sostenuto da Confindustria secondo cui invece la proroga del blocco dei licenziamenti per un periodo troppo ampio e ad un ampio numero di categorie potrebbe costituire un freno per il rilancio di tante imprese.