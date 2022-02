Lavoro: Enac lancia bandi per assumere 110 persone

Redazione Finanza 31 gennaio 2022 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha annunciato il lancio di nuovi bandi di concorso per assumere altre 110 persone di cui 52 tra ispettori di volo e ispettori dei servizi del traffico aereo. Prosegue così la campagna di assunzioni in Enac, dopo le 181 risorse per le quali sono già stati banditi i concorsi.Per le risorse che verranno assunte al termine delle procedure concorsuali in corso e, più in generale, per tutto il personale, l’Enac avvierà un programma di alta formazione anche attraverso il supporto di docenti altamente specializzati. In particolare, con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) per realizzare, tra l’altro, un piano formativo di aggiornamento e riqualificazione professionale.