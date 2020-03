Lavoro: Confcommercio, quadro fragile. “Dinamiche amplificate se continua crisi sanitaria”

Daniela La Cava 3 marzo 2020 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

"In linea con un’economia bloccata, i dati congiunturali progressivamente convergono a disegnarne le caratteristiche di fragilità. A gennaio, per il secondo mese consecutivo, l’occupazione ha mostrato un calo contestuale a un contenuto aumento delle persone in cerca di lavoro. Ancora più preoccupante risulta l’uscita verso l’inattività di una parte delle fasce più giovani, segnale di scarsa fiducia verso l’opportunità di trovare a breve un’occupazione. Queste dinamiche si amplificheranno notevolmente nei prossimi mesi se la crisi sanitaria non troverà una pronta risoluzione". Questo il commento dell’ufficio studi di Confcommercio dopo la pubblicazione da parte dell'Istat dei dati relativi al mercato del lavoro.