Lavoro: Confcommercio, "progressi, ma sempre bassa produttività"

Daniela La Cava 9 gennaio 2020 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

"A novembre l’andamento dell’occupazione conferma i progressi già rilevati ad ottobre. Il mercato del lavoro sembra aver trovato nei mesi finali del 2019 spunti di miglioramento, nonostante il permanere di un contesto congiunturale non particolarmente dinamico Tra i segnali positivi è da rilevare la sostanziale diffusione, al netto della componente demografica, della crescita occupazionale nelle varie classi di età". Così l'ufficio studi di Confcommercio commenta i dati Istat diffusi oggi, con gli occupati in Italia che sono cresciuti di 41 mila unità rispetto al mese precedente e con un tasso di disoccupazione stabile al 9,7%.Nel suo commento Confcommercio sottolinea che tra i "problemi economici dell’Italia resta la questione della produttività, stante il fatto che alla crescita degli occupati non corrisponde, anche nell’ultimo quarto del 2019, una proporzionale crescita del prodotto, anche a prescindere della probabile stagnazione nelle ore lavorate".