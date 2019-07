Lavoratori del calcio: Lega e sindacati in trattativa per studiare contratto unico (Corriere)

Valeria Panigada 3 luglio 2019 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

La Lega Calcio e i sindacati hanno avviato una trattativa per studiare un contratto unico per tutti quei lavoratori del calcio che non sono calciatori. Lo rivela oggi Il Corriere della Sera. Si tratta di 5mila persone tra magazzinieri, impiegati, guardiani, giardinieri, addetti alle vendite e al marketing. Insomma, svariate figure impiegate nei club calcistici i cui rapporti di lavoro sono regolati oggi da almeno una decina di contratti diversi. L'ipotesi sarebbe quella di elaborare un contratto unico per tutto il personale non giocante.